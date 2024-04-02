В Бурятии с начала года произошло 20 ДТП с участием автобусов

С начала текущего года на дорогах республики произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 1 человек погиб и 29 получили травмы различной степени тяжести. При этом в прошлом году в аналогичном периоде было зарегистрировано 9 ДТП с автобусами.В 9 случаях аварии произошли в результате столкновения транспортных средств, в 4 случаях зафиксированы наезды на пешехода, еще 4 факта - это падения пассажиров в салоне автобуса. Также имели место 2 наезда на стоящее транспортное средство и 1 съезд автобуса с дороги.Наибольшее количество ДТП с участием автобусов совершены в г. Улан-Удэ – 9 аварий.С участием водителей лицензируемых субъектов зарегистрировано 13 ДТП, в которых 1 человек скончался и 22 ранены.В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения с 1 по 10 апреля на территории республики проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В этот период сотрудники Госавтоинспекции активизируют работу по повышению безопасности пассажирских перевозок в части контроля за соответствием технического состояния и конструкции транспортных средств, соблюдением водителями режимов труда и отдыха, прохождением предрейсового (предсменного) медицинского осмотра, наличием действующих диагностических карт.Отдельное внимание уделят школьным автобусам, которые подвозят детей в образовательные организации.Кроме того, запланированы совместные контрольно-рейдовые мероприятия с территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия МТУ Ространснадзора по ДФО, Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательства Администрации г. Улан-Удэ (по согласованию), с целью выявления перевозчиков, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере пассажирских перевозок, сообщает МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии