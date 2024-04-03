Происшествия 03.04.2024 в 11:58
В Улан-Удэ пьяный водитель скутера устроил дебош на АЗС
Юноша возмутился, когда его отказались обслуживать
Текст: Андрей Константинов
Днем 2 апреля патруль вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с АЗС на улице Борсоева. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и задержали молодого человека, который конфликтовал с оператором заправки.
Работники АЗС рассказали правоохранителям, что пьяный парень приехал на скутере, чтобы заправиться. После того, как оператор отказал ему, юноша учинил конфликт.
«Задержанного 17-летнего нарушителя без документов на скутер и водительских прав передали инспекторам дорожно-патрульной службы. Результаты экспертизы показали, что он был пьян», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
В отношении юноши составили административный материал за управление скутером в состоянии опьянения. Он передан в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
Фото: Росгвардия Бурятии
Работники АЗС рассказали правоохранителям, что пьяный парень приехал на скутере, чтобы заправиться. После того, как оператор отказал ему, юноша учинил конфликт.
«Задержанного 17-летнего нарушителя без документов на скутер и водительских прав передали инспекторам дорожно-патрульной службы. Результаты экспертизы показали, что он был пьян», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
В отношении юноши составили административный материал за управление скутером в состоянии опьянения. Он передан в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегипьяные водители