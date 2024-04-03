Происшествия 03.04.2024 в 12:01
Мошенники создали поддельный аккаунт председателя Улан-Удэнского горсовета
Горожане получают подозрительные сообщения и звонки якобы от Чимита Бальжинимаева
Текст: Ольга Лазарева
Мошенники создали поддельный аккаунт председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева в Telegram.
От имени председателя стали приходить сообщения и поступать звонки с поддельного аккаунта.
- Будьте осторожны! Мошенники создали клон, с которого могут писать и звонить вам, - призывают в горсовете Улан-Удэ.
Фото: горсовет Улан-Удэ.
От имени председателя стали приходить сообщения и поступать звонки с поддельного аккаунта.
- Будьте осторожны! Мошенники создали клон, с которого могут писать и звонить вам, - призывают в горсовете Улан-Удэ.
Фото: горсовет Улан-Удэ.
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