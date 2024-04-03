Мошенники создали поддельный аккаунт председателя Улан-Удэнского горсовета

Мошенники создали поддельный аккаунт председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева в Telegram.От имени председателя стали приходить сообщения и поступать звонки с поддельного аккаунта.- Будьте осторожны! Мошенники создали клон, с которого могут писать и звонить вам, - призывают в горсовете Улан-Удэ.Фото: горсовет Улан-Удэ.