Происшествия 03.04.2024 в 13:25

В Улан-Удэ женщина решила ночью обокрасть свою приятельницу

Она взяла из шкатулки несколько золотых цепочек
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ женщина решила ночью обокрасть свою приятельницу
Вечером 26 марта в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 32-летней местной жительницы о краже из квартиры золотых ювелирных изделий. Три цепочки пропали из шкатулки в спальне. Ущерб потерпевшая оценила на сумму в 60 тысяч рублей. 

Подозрения в совершении противоправного деяния пали на приятельницу, которая оставалась у неё с ночевкой, и после ухода не отвечала на звонки. 35-летнюю гостью оперативники вскоре задержали в СНТ Заиграевского района. Она призналась, что ночью, пока хозяйка жилища спала, похитила драгоценные украшения и, как ни в чем не бывало, утром ушла. Похищенное улан-удэнка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Ранее она не судима. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.  

Фото: "Номер один"

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