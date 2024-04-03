В Улан-Удэ женщина решила ночью обокрасть свою приятельницу

Вечером 26 марта в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 32-летней местной жительницы о краже из квартиры золотых ювелирных изделий. Три цепочки пропали из шкатулки в спальне. Ущерб потерпевшая оценила на сумму в 60 тысяч рублей.Подозрения в совершении противоправного деяния пали на приятельницу, которая оставалась у неё с ночевкой, и после ухода не отвечала на звонки. 35-летнюю гостью оперативники вскоре задержали в СНТ Заиграевского района. Она призналась, что ночью, пока хозяйка жилища спала, похитила драгоценные украшения и, как ни в чем не бывало, утром ушла. Похищенное улан-удэнка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.Ранее она не судима. Постоянного источника дохода не имеет.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.Фото: "Номер один"