В Бурятии дерево остановило автомобиль с пьяной женщиной

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, женщина за рулем автомобиля была пьяна, однако от прохождения освидетельствования она отказалась. В отношении нее составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП.





К счастью, в ДТП никто не пострадал.





ДТП произошло сегодня около 11 часов утра в Гусиноозерске. Там 45-летняя женщина на автомобиле «Тойота Авенсис» снесла ограждение на аллее ветеранов и врезалась в дерево.Фото: ГИБДД Бурятии, телеграм-канал "Весь Гусиноозерск"