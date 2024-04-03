Происшествия 03.04.2024 в 13:41
В Бурятии дерево остановило автомобиль с пьяной женщиной
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня около 11 часов утра в Гусиноозерске. Там 45-летняя женщина на автомобиле «Тойота Авенсис» снесла ограждение на аллее ветеранов и врезалась в дерево.
Фото: ГИБДД Бурятии, телеграм-канал "Весь Гусиноозерск"
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, женщина за рулем автомобиля была пьяна, однако от прохождения освидетельствования она отказалась. В отношении нее составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Фото: ГИБДД Бурятии, телеграм-канал "Весь Гусиноозерск"
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