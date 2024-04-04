В Бурятии следователи вплотную занялись аварийным домом

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту нарушения прав граждан, проживавших в аварийном доме в селе Татаурово Прибайкальского района. Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ – «Халатность».Как сообщили в следственном ведомстве, многоквартирный дом 1930-х годов постройки изношен так, что жить в нём уже нельзя. Строение признали аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жилье из маневренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников.О ходе расследования уголовного дела будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, отметили в региональном следственном ведомстве.Фото: «Номер один»