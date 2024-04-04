Происшествия 04.04.2024 в 09:04
В Бурятии следователи вплотную занялись аварийным домом
Расследование ситуации в Татаурово взяли на контроль в центральном аппарате СК
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту нарушения прав граждан, проживавших в аварийном доме в селе Татаурово Прибайкальского района. Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ – «Халатность».
Как сообщили в следственном ведомстве, многоквартирный дом 1930-х годов постройки изношен так, что жить в нём уже нельзя. Строение признали аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жилье из маневренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников.
О ходе расследования уголовного дела будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, отметили в региональном следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, многоквартирный дом 1930-х годов постройки изношен так, что жить в нём уже нельзя. Строение признали аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жилье из маневренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников.
О ходе расследования уголовного дела будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, отметили в региональном следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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