У жителя Бичурского района конфисковали мопед

Прокуратура Бичурского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. Малый Куналей. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).Судом установлено, что мужчину в июле 2023 года привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в сентябре того же года вновь сел за руль после выпитого.Бичурский районный суд с учетом мнения прокурора назначил виновному 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Мопед, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.Приговор вступил в законную силу.