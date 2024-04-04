Происшествия 04.04.2024 в 09:36

В Бурятии ищут пропавшую девушку

16-летняя школьница уехала из Кижингинского района в Улан-Удэ и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут пропавшую девушку
В Бурятии разыскивают 16-летнюю Анастасию Жамьянову. Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», 22 марта она уехала в Улан-Удэ, но обратно не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, мелированные.

Была одета в фиолетовую куртку, чёрные брюки и чёрные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят позвонить в ОП по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский» по тел: 8-301-413-44-84.
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