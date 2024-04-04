В Бурятии ищут пропавшую девушку

В Бурятии разыскивают 16-летнюю Анастасию Жамьянову. Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», 22 марта она уехала в Улан-Удэ, но обратно не вернулась.Приметы: азиатской внешности, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, мелированные.Была одета в фиолетовую куртку, чёрные брюки и чёрные сапоги.Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят позвонить в ОП по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский» по тел: 8-301-413-44-84.