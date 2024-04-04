Происшествия 04.04.2024 в 09:47
В Бурятии тушат два лесных пожара
Они возникли в Бичурском районе
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они возникли в Бичурском районе из-за неосторожного обращения с огнем.
«На тушении работают 18 человек из числа лесной охраны. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 21 га. На данный момент возгорания локализованы, ущерба лесному фонду нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания жителей Бурятии просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
Фото: РАЛХ
«На тушении работают 18 человек из числа лесной охраны. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 21 га. На данный момент возгорания локализованы, ущерба лесному фонду нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания жителей Бурятии просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
Фото: РАЛХ
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