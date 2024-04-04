Происшествия 04.04.2024 в 12:05

Житель Бурятии получил уголовное дело за оскорбление судьи

Мужчина не сдержался в ходе оглашения ему приговора
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил уголовное дело за оскорбление судьи
34-летний житель Селенгинского района Бурятии, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков, стал фигурантом еще одного уголовного дела из-за нанесенного оскорбления судье.
 
Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, во время оглашения приговора в Гусиноозерском городском суде обвиняемый публично высказал в адрес судьи слова, унижающие его честь и достоинство. Сделано это было в грубой и неприличной форме.

Находившиеся в зале приставы пресекли действия мужчины и зафиксировали факт совершения преступления.
 
«Служба судебных приставов, одной из основных задач которой является обеспечение установленного порядка деятельности судов, может инициировать уголовное дело о неуважении к суду. В данном случае органы дознания службы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 297 УК РФ», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Алексей Бардонов.
 
За свою несдержанность мужчина может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Фото: «Номер один»
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