Житель Бурятии получил уголовное дело за оскорбление судьи

34-летний житель Селенгинского района Бурятии, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков, стал фигурантом еще одного уголовного дела из-за нанесенного оскорбления судье.Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, во время оглашения приговора в Гусиноозерском городском суде обвиняемый публично высказал в адрес судьи слова, унижающие его честь и достоинство. Сделано это было в грубой и неприличной форме.Находившиеся в зале приставы пресекли действия мужчины и зафиксировали факт совершения преступления.«Служба судебных приставов, одной из основных задач которой является обеспечение установленного порядка деятельности судов, может инициировать уголовное дело о неуважении к суду. В данном случае органы дознания службы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 297 УК РФ», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Алексей Бардонов.За свою несдержанность мужчина может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.Фото: «Номер один»