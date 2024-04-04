Происшествия 04.04.2024 в 12:30

«Ты знал, что она замужем?»

В Новосибирске полицейский с пистолетом ворвался в квартиру, чтобы поймать любовника жены брата
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Текст: КП-Новосибирск
«Ты знал, что она замужем?»
Полицейский (на фото слева) вломился в квартиру к предполагаемому любовнику (на фото посередине) жены брата (на фото справа) и угрожал пистолетом. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске полицейский решил наказать жену брата, которая подала на развод. Устроил за ней слежку, выяснил, с кем она встречается, и пришел в квартиру, чтобы застукать с любовником. В руках у него - пистолет, он им машет, угрожает, направляет на людей и при этом снимает все на видео. Недавно скандальные кадры попали в Сеть.

- Ты знал, что она замужем? Ты знал? Зачем ты в чужую жизнь лезешь? - кричит офицер, приставляя к виску оппонента пистолет.

- Я сама ему набрала, сама… - пытается оправдать знакомого девушка. Из диалога выходит, что полицейский давно за ней следил и наконец-то «поймал с поличным».

КП-Новосибирск удалось найти героев ролика и поговорить с ними.

Надоело сидеть дома

Милане* 30 лет. Она воспитывает двоих детей: 12-летнюю дочку и 10-летнего сына.

- Я вышла замуж рано, в 18 лет. Мы с мужем одной национальности, и у нас это считается нормальным. Муж работает директором нескольких новосибирских магазинов, постоянно в командировках. 12 лет мы прожили в браке, но, можно сказать, как чужие люди. Он в разъездах, а я должна не отсвечивать и сидеть дома, ждать его. Мне надоела такая жизнь, подала на развод. Сама устроилась на работу бровистом. Вот тогда мы и познакомились с тем парнем, который на видео и которого назвали моим любовником. Он пришел ко мне делать брови, я удивилась: все-таки мужчина и брови. Этот клиент, когда уходил, попросил мой номер телефона. Так стали переписываться, потом решили встретиться. Никакой близости у нас не было. И вдруг на эту встречу влетает брат мужа - Руслан*, который работает в Главном управлении МВД области, не последний там человек, руководитель одного из отделов. Начинает тыкать пистолетом, кричать…

Милана считает, что видео специально сняли, чтобы выставить ее неверной женой.

- В феврале было первое заседание по разводу, в апреле должно быть второе. Мне кажется, будут давить на то, что я легкомысленная, а значит -плохая мать. Муж всеми силами будет пытаться забрать детей, а брат ему помогает, тем более он носит погоны. Какой он экспрессивный человек, вы видели в видео. А есть еще и то, что осталось за кадром. Деверь силой вытащил тогда меня из квартиры, повез домой. Нас с детьми заперли, позвонили моему отцу и сказали, чтобы он приехал забрал меня, падшую. Свекровь плюнула мне в лицо. В общем, такое вот отношение...

- Вы писали заявление в полицию?

- Нет, Руслан же сам полицейский!

«Сейчас буду писать рапорт»

Корреспондент дозвонилась до сотрудника полиции Руслана. Он рассказал свою версию произошедшего:

- Я видел это видео. Но на нем не я. Меня хотят оговорить, потому что я сотрудник полиции.

- А кто на видео?

- На видео действительно бывшая жена моего брата, она хочет нанести вред нашей семье. Это сугубо семейная ситуация, а о ней говорят в интернете. Неприятно, - рассказал КП-Новосибирск Руслан.

- А кто этот человек на видео с пистолетом?

- Не знаю, первый раз вижу его и сам в шоке. Сейчас буду писать рапорт на имя своего руководства с объяснением ситуации, так как это касается, прежде всего, меня. А вообще, не хотел бы это все обсуждать.

Впрочем, коллеги Руслана, соседи и родственники, которым корреспонденты показали видео, с уверенностью сказали, что в кадре именно он, а не какой-то двойник. КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ мы опубликуем.

*Имена героев статьи изменены

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