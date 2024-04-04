В Улан-Удэ посетитель бара украл телефон у пьяной студентки

Ранним утром 3 апреля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 19-летняя студентка вуза. Она объяснила, что лишилась телефона во время ночного отдыха с подругой в баре. Однако при каких обстоятельствах пропал гаджет, девушка не помнила из-за сильного опьянения. Ущерб составил 20 тысяч рублей.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В кратчайшее время сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника - 23-летнего посетителя. По горячим следам он был задержан в гостинице, куда направился после кражи.«Установлено, что молодой человек заметил и похитил мобильное устройство с барной стойки, где его забыла потерпевшая. Еще некоторое время он провел в увеселительном заведении, а затем на такси уехал в отель. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и против жизни и здоровья. Освободился из мест лишения свободы в августе 2023 года», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенный телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»