Происшествия 04.04.2024 в 13:46

«Пламя било в лицо»

Жителей Улан-Удэ просят помочь многодетной семье, потерявшей все в пожаре
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Текст: Лариса Ситник
«Пламя било в лицо»
26 марта в семье Дровосековых произошла большая беда – сгорел их единственный дом. Причиной пожара стало замыкание проводки. В результате без крова над головой остались пятеро человек: двое взрослых и трое маленьких детей.

Семья Дровосековых проживала в селе Поселье в небольшом деревянном доме. Анастасия говорит, что дом был удобным – он соединялся с верандой и баней. Однако то, что раньше казалось преимуществом, привело к печальным последствиям.

- Дом мы купили два года назад. Нам нравилось, что можно попасть в баню сразу из дома, не выходя на улицу. Но если бы дом стоял отдельно, то он бы уцелел – огонь бы не переметнулся, - сокрушается женщина.

Пожар произошел днем. Супруг Анастасии Семен затопил баню. Когда печь растопилась, мужчина зашел домой. Спустя некоторое время он сходил в баню – проверил, хорошо ли горят дрова, не дымит ли печка. Убедившись, что все в порядке, супруги начали собирать детей на прогулку.

- Одевали детей и вдруг я увидела черный дым. Он уже шел в дом. Я побежала к двери, открыла и увидела, что горит баня и веранда. Уже даже с потолка что-то сыпалось. Муж открыл дверь, а закрыть не смог, пламя било в лицо. Выйти через дверь на улицу мы не смогли. Я побежала в комнату, открыла окно.  В него выпрыгнул старший сын прямо в чем был - в трусах и футболке. Сыну подала в окно второго ребенка, потом третьего. Муж подбежал, спрашивает меня, что взять. Я сказала взять документы, а сама прыгнула в окно. Муж побежал за документами, в это время уже кухня горела. Семен подал в окно документы, я их перекинула через забор и детей посадила на забор. Тут подъехали соседи, помогли снять детей, - рассказывает подробности трагического для семьи дня Анастасия.

Семен успел вынести из горящего дома телевизор. К тому моменту, когда супруги и их дети оказались на улице, в безопасности, уже горела крыша дома и стены.

- Пожарная бригада подъехала минут через 20, но весь дом был уже в огне, шифер «стрелял». Мы думали, что пожар возник из-за того, что щепки из печки как-то отлетели, но дознаватель потом сказал, что загорелась проводка в бане, - говорит многодетная мама.

Кроме телевизора, спасти что-либо из техники или мебели не удалось. Семья Дровосековых недавно приобрела стенку, компьютер, смартфоны – все уничтожил огонь.

Сейчас Семен, Анастасия и их дети, которым недавно исполнилось девять лет, три и два года, живут в съемном соседском доме.

Восстановить старый дом семья не сможет – он сильно пострадал. К тому же супруг Анастасии Семен – инвалид по зрению. Мужчина очень плохо видит, различает только контуры предметов. У Семена инвалидность первой группы. Нездоров и младший сын семьи – у малыша тоже инвалидность.

- Люди нам помогают, огромное спасибо всем за помощь. Привезли много вещей, переводят деньги. Сейчас нам нужна посуда, игрушки, средства гигиены, полотенца, - говорит Анастасия Дровосекова.

Привозить вещи пострадавшей семье можно по адресу: пос. Солдатский, ул. Панфилова, 50. Телефон для связи можно узнать в редакции «Номер один».

Фото: скриншот видео
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