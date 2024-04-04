Забытая сумка с обувью наделала переполох в центре Улан-Удэ

Сегодня днем бдительные горожане сообщили правоохранителям о подозрительной бесхозной сумке, лежащей на крыльце здания на ул. Ленина неподалеку от ТЦ «Форум».«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра сумки устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находилась обувь», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сейчас полицейские устанавливают владельца забытой сумки.Фото: Росгвардия Бурятии