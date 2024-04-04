Происшествия 04.04.2024 в 15:29
Забытая сумка с обувью наделала переполох в центре Улан-Удэ
Правоохранителям пришлось оцепить территорию и вызвать саперов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем бдительные горожане сообщили правоохранителям о подозрительной бесхозной сумке, лежащей на крыльце здания на ул. Ленина неподалеку от ТЦ «Форум».
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра сумки устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находилась обувь», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают владельца забытой сумки.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра сумки устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находилась обувь», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают владельца забытой сумки.
Фото: Росгвардия Бурятии
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