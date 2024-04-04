Происшествия 04.04.2024 в 16:48
В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор
Парня доставили в больницу с различными травмами
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Бичурском районе.
«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Рабочая в селе Малый Куналей 16-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и врезался в ограждение дома. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как установили полицейские, подросток не имел прав и ехал без мотошлема. Мотоцикл ему дал 18-летний одногруппник. В отношении собственника мототранспорта составлен административный материал за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющему прав.
Как отметили в ГИБДД, за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Рабочая в селе Малый Куналей 16-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и врезался в ограждение дома. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.
Как установили полицейские, подросток не имел прав и ехал без мотошлема. Мотоцикл ему дал 18-летний одногруппник. В отношении собственника мототранспорта составлен административный материал за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющему прав.
Как отметили в ГИБДД, за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.
Фото: ГИБДД Бурятии
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