В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор

В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Бичурском районе.«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Рабочая в селе Малый Куналей 16-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и врезался в ограждение дома. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.Как установили полицейские, подросток не имел прав и ехал без мотошлема. Мотоцикл ему дал 18-летний одногруппник. В отношении собственника мототранспорта составлен административный материал за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющему прав.Как отметили в ГИБДД, за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.Фото: ГИБДД Бурятии