Происшествия 04.04.2024 в 16:48

В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор

Парня доставили в больницу с различными травмами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор
В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Бичурском районе.

«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Рабочая в селе Малый Куналей 16-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и врезался в ограждение дома. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как установили полицейские, подросток не имел прав и ехал без мотошлема. Мотоцикл ему дал 18-летний одногруппник. В отношении собственника мототранспорта составлен административный материал за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющему прав.

Как отметили в ГИБДД, за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ осудили клептомана
04.04.2024 в 17:56
В сентябре выйдет в прокат фильм «9 секунд» о подвиге героя России Алдара Цыденжапова
04.04.2024 в 17:38
В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне
04.04.2024 в 17:22
ВСЖД обеспечивает безопасность Транссиба от камнепадов со скал
04.04.2024 в 17:03
Одну из главных проезжих дорог Улан-Удэ отремонтируют в этом году
04.04.2024 в 16:51
В Бурятии юный мотоциклист без прав и шлема врезался в забор
04.04.2024 в 16:48
В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией
04.04.2024 в 16:32
Фонд защитника Отечества учредил конкурс в память о героях СВО
04.04.2024 в 16:18
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали за порчу земель
04.04.2024 в 16:08
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер романсов»
04.04.2024 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией
Последний раз горожанку видели в начале ноября 2023 года
04.04.2024 в 16:32
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали за порчу земель
Размер штрафа составил 40 тысяч рублей
04.04.2024 в 16:08
Забытая сумка с обувью наделала переполох в центре Улан-Удэ
Правоохранителям пришлось оцепить территорию и вызвать саперов
04.04.2024 в 15:29
В Бурятии потушили оба лесных пожара
Новых возгораний в лесах республики нет
04.04.2024 в 14:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru