В Улан-Удэ водителя отправили в колонию за пьянство за рулем

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении. Мужчину признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он был лишен водительских прав на 2,5 года.«Несмотря на предоставленную судом возможность отбыть наказание без изоляции от общества, мужчина должных выводов не сделал и стал уклоняться от исполнения обязанностей, возложенных на него на время испытательного срока. Он в течение года неоднократно не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении, не проживал по месту жительства и скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В итоге мужчину все же нашли. По представлению уголовно-исполнительной инспекции суд отменил ему условное осуждение и направил его в колонию общего режима. Горожанин обжаловал принятое решение, однако вышестоящий суд его доводы оставил без удовлетворения.Фото: «Номер один»