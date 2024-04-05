Происшествия 05.04.2024 в 09:16

В Улан-Удэ водителя отправили в колонию за пьянство за рулем

Сначала мужчине дали условный срок, но он скрылся от уголовно-исполнительной инспекции
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителя отправили в колонию за пьянство за рулем
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении. Мужчину признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он был лишен водительских прав на 2,5 года.

«Несмотря на предоставленную судом возможность отбыть наказание без изоляции от общества, мужчина должных выводов не сделал и стал уклоняться от исполнения обязанностей, возложенных на него на время испытательного срока. Он в течение года неоднократно не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении, не проживал по месту жительства и скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В итоге мужчину все же нашли. По представлению уголовно-исполнительной инспекции суд отменил ему условное осуждение и направил его в колонию общего режима. Горожанин обжаловал принятое решение, однако вышестоящий суд его доводы оставил без удовлетворения.

Фото: «Номер один»

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