Происшествия 05.04.2024 в 10:12

В Бурятии из-за детской шалости возник пожар

В результате сгорели надворные постройки на двух участках
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за детской шалости возник пожар
Вечером 4 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Хонхолой Мухоршибирского района. К месту вызова был направлен личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 7 человек и 3 единиц техники, а также пожарный автомобиль колхоза СПК «Искра».

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки двух соседних участков. Возгорание было ликвидировано в течение часа. В результате пожара сгорели надворные постройки на общей площади 90 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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