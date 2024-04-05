В Бурятии из-за детской шалости возник пожар

Вечером 4 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Хонхолой Мухоршибирского района. К месту вызова был направлен личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 7 человек и 3 единиц техники, а также пожарный автомобиль колхоза СПК «Искра».«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки двух соседних участков. Возгорание было ликвидировано в течение часа. В результате пожара сгорели надворные постройки на общей площади 90 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС