Сразу двух пешеходов сбили в Улан-Удэ, один из них погиб

Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 4 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первый случился на ул. Целинной. Там 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 53-летнего мужчину, который находился на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.





Второе ДТП случилось ближе к полуночи на ул. Комарова. Там 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» наехал на лежащего на проезжей части 65-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали в БСМП, где позже он скончался.









Фото: «Номер один»