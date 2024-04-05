Происшествия 05.04.2024 в 10:25

Сразу двух пешеходов сбили в Улан-Удэ, один из них погиб

Пострадавший пешеход был пьян, а погибший – лежал на дороге
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Текст: Андрей Константинов
Сразу двух пешеходов сбили в Улан-Удэ, один из них погиб
Сразу два наезда на пешеходов произошли вечером 4 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первый случился на ул. Целинной. Там 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 53-летнего мужчину, который находился на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.


Второе ДТП случилось ближе к полуночи на ул. Комарова. Там 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» наехал на лежащего на проезжей части 65-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали в БСМП, где позже он скончался.



Фото: «Номер один»

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с 3 по 9 апреля

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