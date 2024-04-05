В Бурятии разбился водитель «Субару»

ДТП произошло вечером 4 апреля в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Субару Форестер», ехавший со стороны села Ашанга в направлении Хоринска, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.Как сообщает вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», в автомобиле также находились два пассажира. Они травм не получили.Фото: ГИБДД Бурятии