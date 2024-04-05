Происшествия 05.04.2024 в 10:36
В Бурятии разбился водитель «Субару»
Мужчина не справился с управлением и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 4 апреля в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Субару Форестер», ехавший со стороны села Ашанга в направлении Хоринска, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.
Как сообщает вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», в автомобиле также находились два пассажира. Они травм не получили.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.
Как сообщает вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», в автомобиле также находились два пассажира. Они травм не получили.
Фото: ГИБДД Бурятии
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