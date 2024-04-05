В Улан-Удэ подросток украл в магазине 30 банок тушенки и раздал её друзьям

На кадрах было видно, как в магазине молодой человек вытащил рюкзак из-под полы куртки и сложил в него банки с тушенкой. Затем парень вышел из торговой точки и скрылся в неизвестном направлении. Как выяснилось, всего ему удалось украсть более 30 банок стоимостью около 5 тысяч рублей.





В Улан-Удэ росгвардейцам поступило сообщение о краже из продуктового магазина на ул. Пищевая. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны работники торговой точки пояснили, что выявили хищение продуктов в ходе просмотра записей видеонаблюдения.«Установив приметы подозреваемого, правоохранители передали ориентировку наружным нарядам. На ул. Шумяцкого сотрудники вневедомственной охраны в одном из припаркованных автомобилей обнаружили и задержали подозреваемого, схожего по приметам с разыскиваемым. 16-летний подросток был доставлен в полицию, где сознался в краже. Со слов парня, похищенную тушенку он успел раздать друзьям и знакомым», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии