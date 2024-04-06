В Бурятии 9-летняя девочка попалась на уловку мошенников

Очередными жертвами мошенников стали 9-летняя школьница и ее 60-летняя бабушка. Инцидент произошел в конце марта, когда девочка приехала к жительнице Джидинского района погостить на каникулы. Именно в тот день со счета пенсионерки злоумышленники украли более 20 тысяч рублей.

«Ее внучка попросила сотовый телефон, чтобы поиграть на нем. Далее она скачала определенное приложение. В ходе игры на нее вышли неустановленные лица»,

- говорит начальник полиции ОМВД России по Джидинскому району Андрей Будаев.

«Она перевела 22 тысячи рублей. Затем испугавшись удалила приложение и никому не рассказала о произошедшем. По данному факту возбуждено уголовное дело»,

- отметил Андрей Будаев.

Аферисты пошагово давали указания юной девочке по переводу денежных средств через мобильный банк. В конечном итоге школьница перевела мошенникам все имеющиеся на счету бабушки деньги.Оперативная работа дала о себе знать. Денежный перевод заблокировали в кратчайшее время. Потерпевшей вернули ее сбережения. Представители правоохранительных органов призывают граждан обратить внимание на использование телефонов детьми и провести с ними профилактические беседы, во избежание повторения схожего инцидента.