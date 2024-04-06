Жители Бурятии продолжают терять свои миллионы

За эту неделю в ловушку мошенников попали 56 человек. Каждый из них лишился внушительной суммы денег. Одним из примеров стал местный житель, который в погоне за заработком на инвестициях потерял 5,5 миллионов рублей.

Об инциденте сообщила прокуратура Республики Бурятия. Как оказалось улан-удэнец наткнулся на мошенников во время мониторинга сайтов, где предлагают заработать на инвестициях. С потерпевшим связались неизвестные люди и предложили сотрудничество.

«Житель Улан-Удэ с целью получения денежного дохода от инвестиций зашел на сайт одной из компаний, где оставил заявку со своими личными данными. Через некоторое время ему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Эти требования потерпевший выполнил, и, оформив в одном из банков кредит на сумму 5,5 млн рублей, перевел их на счет мошенника»,

- рассказали в ведомстве.

Еще одной жертвой мошенников стала женщина, поверившая лже-сотрудникам ФСБ. Как оказалось 62-летней горожанке пришло сообщение в мессенджере, которое несло за собой подвох. По легенде мошенников правоохранителями проводилась проверка, связанная с утечкой личных данных. Естественно, там были и данные потерпевшей.

Аферист сообщил, что с горожанкой свяжется представитель Росфинмониторинга и даст рекомендации по обеспечению финансовой безопасности. В дальнейшем следуя указаниям очередного лже-специалиста женщина, чтобы опередить мошенников и не дать им завладеть кредитными средствами, сама заключила договор займа. Сначала в одном банке - на 600 тысяч рублей, на следующий день на 700 тысяч рублей - в другом. Все деньги горожанка обналичила и перечислила на указанные «безопасные» счета через терминалы в торговых центрах.

Отметим, жертвами интернет-преступников на сегодняшний день стали 793 жителя республики (+ 56 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 149 миллионов рублей (+ 15 миллионов рублей за последнюю неделю).

Фото: Номер один