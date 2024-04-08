Улан-удэнца осудили за предоставление своего гаража наркоманам

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).Ранее судимый мужчина, был наркопотребителем, с сентября по октябрь 2023 года он предоставлял помещение своего гаража знакомым для изготовления и потребления наркотических средств.Железнодорожный районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.Приговор не вступил в законную силу.