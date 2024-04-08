Происшествия 08.04.2024 в 09:03
Улан-удэнца осудили за предоставление своего гаража наркоманам
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).
Ранее судимый мужчина, был наркопотребителем, с сентября по октябрь 2023 года он предоставлял помещение своего гаража знакомым для изготовления и потребления наркотических средств.
Железнодорожный районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее судимый мужчина, был наркопотребителем, с сентября по октябрь 2023 года он предоставлял помещение своего гаража знакомым для изготовления и потребления наркотических средств.
Железнодорожный районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
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