В Бурятии вооруженный ножом мужчина ранил четверых посетителей кафе

Ночью 30 марта в полицию Муйского района поступила информация о потасовке возле кафе в Северомуйске, в ходе которой несколько мужчин получили ножевые ранения. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия.Рядом с увеселительным заведением полицейские обнаружили нож предполагаемого преступника. Они выяснили: конфликт начался после того, как клиенты кафе из числа местных жителей увидели, что из кармана брюк посетителя торчит холодное оружие. Гражданин, находившийся в заведении с товарищем, был им не знаком. Мужчины вышли с ним на улицу, где стали задавать вопросы относительно необходимости ношения с собой ножа.Как рассказали в МВД Бурятии, в ходе завязавшейся впоследствии потасовки подозреваемый достал нож и, размахивая им, ранил четверых мужчин в возрасте от 26 до 37 лет – в ноги и грудную клетку. Оружие из рук злоумышленника удалось выбить, после чего он с другом покинул место происшествия. Пострадавшие после оказания им местным фельдшером первой помощи были госпитализированы в районную больницу.«Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, обнаружили в кафе забытую другом фигуранта куртку с документами и установили его личность. Ориентировка на граждан была передана близлежащим территориальным органам внутренних дел. В ночь с 31 марта на 1 апреля между посёлками Новый Уоян и Ангоя их задержали северобайкальские полицейские», - рассказали в МВД.40-летний злоумышленник признался, что с другом приехал в Бурятию из другого региона на временные заработки. В кафе они пришли за очередной порцией спиртного после распития алкоголя на квартире.«Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, мужчина заключён под стражу. По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»