У жителя Тарбагатайского района конфисковали автомобиль

Жителя Тарбагатайского района признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).Мужчину в январе 2023 года уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в ноябре того же года он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного, после чего его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.Тарбагатайский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль осужденного ВАЗ 2101, на котором совершено преступление, конфисковали в доход государства.Приговор вступил в законную силу.Фото: "Номер один"