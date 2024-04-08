Происшествия 08.04.2024 в 09:15

У жителя Тарбагатайского района конфисковали автомобиль

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Текст: Ольга Лазарева
У жителя Тарбагатайского района конфисковали автомобиль
Жителя Тарбагатайского района признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Мужчину в январе 2023 года уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в ноябре того же года он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного, после чего его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

Тарбагатайский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль осужденного ВАЗ 2101, на котором совершено преступление, конфисковали в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: "Номер один"



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