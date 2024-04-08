Происшествия 08.04.2024 в 09:38
В Улан-Удэ пьяный подросток упал с высоты
16-летний парень получил множественные травмы и неделю пролежал в ДРКБ
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 16-летний пьяный подросток упал с высоты и получил множественные травмы. Скорая помощь доставила его в отделение травматологии и ортопедии Детской республиканской клинической больницы.
«Подросток поступил в состоянии средней степени тяжести. У него были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом кости носа со смещением, множественные ушибы, гематомы лица и шеи. Ему оказали всю необходимую помощь и комплексное лечение. Он сожалеет о случившимся инциденте, - сообщил лечащий врач, нейрохирург ДРКБ Денис Ковальчук.
Спустя неделю подростка выписали из отделения в удовлетворительном состоянии.
Фото: «Номер один»
«Подросток поступил в состоянии средней степени тяжести. У него были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом кости носа со смещением, множественные ушибы, гематомы лица и шеи. Ему оказали всю необходимую помощь и комплексное лечение. Он сожалеет о случившимся инциденте, - сообщил лечащий врач, нейрохирург ДРКБ Денис Ковальчук.
Спустя неделю подростка выписали из отделения в удовлетворительном состоянии.
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай