В Улан-Удэ пьяный подросток упал с высоты

В Улан-Удэ 16-летний пьяный подросток упал с высоты и получил множественные травмы. Скорая помощь доставила его в отделение травматологии и ортопедии Детской республиканской клинической больницы.«Подросток поступил в состоянии средней степени тяжести. У него были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом кости носа со смещением, множественные ушибы, гематомы лица и шеи. Ему оказали всю необходимую помощь и комплексное лечение. Он сожалеет о случившимся инциденте, - сообщил лечащий врач, нейрохирург ДРКБ Денис Ковальчук.Спустя неделю подростка выписали из отделения в удовлетворительном состоянии.Фото: «Номер один»