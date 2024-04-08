Происшествия 08.04.2024 в 09:57

В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил мужчину

Три наезда на пешеходов зарегистрировали за минувшие выходные в республике
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил мужчину
Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу около 9 часов вечера в Улан-Удэ. Там на ул. Бабушкина 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 17-летнего пешехода. В результате аварии студен получил травмы и был госпитализирован в БСМП.


Ближе к полуночи на ул. Ключевской 38-летний водитель автомобиля «Лифан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в БСМП.

Еще один наезд произошел поздним вечером в селе Можайка Еравнинского района. Там 43-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбил 66-летнего мужчину. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу, где он скончался. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновник наезда был пьян и не имел прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
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