В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил мужчину

Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу около 9 часов вечера в Улан-Удэ. Там на ул. Бабушкина 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 17-летнего пешехода. В результате аварии студен получил травмы и был госпитализирован в БСМП.





Ближе к полуночи на ул. Ключевской 38-летний водитель автомобиля «Лифан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в БСМП.Еще один наезд произошел поздним вечером в селе Можайка Еравнинского района. Там 43-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбил 66-летнего мужчину. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу, где он скончался. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновник наезда был пьян и не имел прав.Фото: ГИБДД Бурятии