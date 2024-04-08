В Бурятии пьяный мужчина на «УАЗе» врезался в дерево

ДТП произошло поздним вечером в воскресенье в Муйском районе. Как сообщили в ГИБДД, 52-летний мужчина за рулем автомобиля «УАЗ», ехавший по дороге Таксимо – Улан – Макит, не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести. Как уточнили в госавтоинспекции, мужчина был пьян.Фото: ГИБДД Бурятии