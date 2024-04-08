Происшествия 08.04.2024 в 10:56
На пожаре в Улан-Удэ погибла женщина
Находившийся в доме мужчина сумел спастись, но получил ожоги
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел днем 7 апреля в частном доме на улице Лысогорской в Улан-Удэ.
«К моменту прибытия пожарных горела веранда, пожар распространился на кровлю дома. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы на полу в спальне была обнаружена 44-летняя женщина в бессознательном состоянии. Пострадавшую эвакуировали из помещения и передали медикам. Они констатировали смерть женщины», - рассказали в МЧС Бурятии.
Также на пожаре пострадал 60-летний мужчина – он сумел выбрался из загоревшегося дома, но получил ожоги. Его госпитализировали в БСМП.
Открытое горение на площади 18 квадратных метров пожарные ликвидировали за 15 минут. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС Бурятии
«К моменту прибытия пожарных горела веранда, пожар распространился на кровлю дома. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы на полу в спальне была обнаружена 44-летняя женщина в бессознательном состоянии. Пострадавшую эвакуировали из помещения и передали медикам. Они констатировали смерть женщины», - рассказали в МЧС Бурятии.
Также на пожаре пострадал 60-летний мужчина – он сумел выбрался из загоревшегося дома, но получил ожоги. Его госпитализировали в БСМП.
Открытое горение на площади 18 квадратных метров пожарные ликвидировали за 15 минут. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС Бурятии
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