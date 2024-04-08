Происшествия 08.04.2024 в 12:08

В Улан-Удэ пожилая преподавательница вуза отдала мошенникам 700 тысяч рублей

История обмана началась с сообщения с фейкового аккаунта ректора
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожилая преподавательница вуза отдала мошенникам 700 тысяч рублей
7 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 71-летней преподавательницы вуза. Поверив аферистам, она лишилась более 700 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, женщине поступило сообщение с фейкового аккаунта ректора о состоявшейся встрече с сотрудниками ФСБ: те, якобы, запросили на неё характеристику. «Ректор» предупредил: правоохранитель сам выйдет на педагога.

Спустя время с преподавателем, действительно, связались. Через мессенджер лже-страж правопорядка уведомил, что её личный кабинет в банке взломан и от её имени внешнеполитическому врагу переведены 2 миллиона рублей.

Далее у женщины состоялся разговор с псевдо-сотрудником Центробанка России. Он сообщил, что ей необходимо, следуя инструкции, вывести все свои сбережения. Для этого представители ФСБ предоставят ей безопасные государственные счета и новые банковские карты.

Находясь в заблуждении, пожилая улан-удэнка сняла со своего вклада 200 тысяч рублей, на следующий день – еще 216 тысяч рублей и через банкомат перечислила их мошенникам.

Кроме того, после сведений лже-работника Центробанка о попытке оформления на её имя кредита на сумму 500 тысяч рублей, женщина по его указанию направилась в банк, чтобы взять займ на равную сумму и исчерпать кредитный потенциал. Однако ей одобрили и выдали только 285 тысяч рублей. Полученные средства она также перевела интернет-преступникам. Таким образом, общий ущерб, причиненный аферистами, составил более 700 тысяч рублей.

Как отметили в МВД Бурятии, на профилактических мероприятиях, проводимых полицейскими по месту её работы, женщина не присутствовала и о данном способе мошенничества не знала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

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