Житель Улан-Удэ убил охранника боулинг-клуба

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 6 апреля обвиняемый распивал спиртное в боулинг-клубе в торговом центре на улице Барнаульская. Когда пьяный мужчина закурил в зале, к нему подошел охранник и попросил проследовать в специальное помещение для курения. На этой почве между ними разгорелся конфликт. Посетителя выпроводили к гардеробу, где, получив одежду, он выхватил нож и с силой нанес им удар охраннику по голове. Бросив орудие преступления, мужчина скрылся.Злоумышленника спустя непродолжительное время задержали сотрудники Росгвардии на одной из остановок. Потерпевшего с повреждениями головы госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов мужчина скончался.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии