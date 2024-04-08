Происшествия 08.04.2024 в 15:19
Школьница, изрезавшая одноклассницу под Новосибирском, четыре месяца ждет очереди в психлечебницу
А у пострадавшей девочки впереди долгая реабилитация
Текст: КП-Новосибирск
О том, что семиклассницу, учинившую жестокую расправу над 13-летней девочкой в Новосибирской области, отправят в московскую психлечебницу, говорили еще перед Новым годом. Напомним, 1 октября 2023 года школьница напала на одноклассницу.
– Мы встретились у супермаркета, пошли в лес. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках, - рассказывала пострадавшая девочка. - Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала. За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Спаслась девочка лишь потому, что сумела обмануть озверевшую одноклассницу. Сказала, что умирает.
- Потом она пыталась идти по лесу, падала, но ей хватило сил набрать 112 и ее нашли, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки. И добавила: травмы у ребенка очень серьезные. - Порезы у дочки на лице были глубокими, задеты в том числе нервы. Поэтому один глаз у нее не закрывается.
Сейчас девочка находится на домашнем обучении, ее навещают учителя и друзья. Впереди у нее – долгая реабилитация.
А что же нападавшая школьница? Суд отправил ее под домашний арест, что стало шоком для родителей пострадавшей семиклассницы. Они пытались оспорить это решение, но не вышло.
Сейчас семиклассница, изрезавшая одноклассницу, учится заочно: с учителями она никак не контактирует, только отправляет выполненные задания. Сколько так продлится, пока неясно. Девочка уже четыре месяца ждёт очереди в психлечебницу на экспертизу.
- Дата госпитализации в московскую клинику пока неизвестна, - пояснил источник.
– Мы встретились у супермаркета, пошли в лес. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках, - рассказывала пострадавшая девочка. - Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала. За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Спаслась девочка лишь потому, что сумела обмануть озверевшую одноклассницу. Сказала, что умирает.
- Потом она пыталась идти по лесу, падала, но ей хватило сил набрать 112 и ее нашли, - рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки. И добавила: травмы у ребенка очень серьезные. - Порезы у дочки на лице были глубокими, задеты в том числе нервы. Поэтому один глаз у нее не закрывается.
Сейчас девочка находится на домашнем обучении, ее навещают учителя и друзья. Впереди у нее – долгая реабилитация.
А что же нападавшая школьница? Суд отправил ее под домашний арест, что стало шоком для родителей пострадавшей семиклассницы. Они пытались оспорить это решение, но не вышло.
Сейчас семиклассница, изрезавшая одноклассницу, учится заочно: с учителями она никак не контактирует, только отправляет выполненные задания. Сколько так продлится, пока неясно. Девочка уже четыре месяца ждёт очереди в психлечебницу на экспертизу.
- Дата госпитализации в московскую клинику пока неизвестна, - пояснил источник.