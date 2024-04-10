В Улан-Удэ сотрудники банков спасли бабушек от мошенников

Врио начальника Управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов поблагодарил сотрудников банков, которые помогли пожилым горожанкам вовремя распознать обман и не перевести свои сбережения мошенникам. Обе жертвы интернет-преступников – 82 и 69 лет – пришли в отделения банков с разницей в неделю, чтобы снять деньги со вкладов.Как рассказали в МВД Бурятии, 82-летняя пенсионерка хотела обналичить 124 тысячи рублей, якобы, на лечение матери. Почтенный возраст родственницы, которой требовалась медицинская помощь, заставил заместителя руководителя офиса усомниться в достоверности полученных от клиентки сведений. Работник финансового учреждения позвонила дочери пожилой женщины: та удивилась новости о лечении и попросила не выдавать деньги пенсионерке.Уже позже в доверительной беседе пожилая улан-удэнка призналась, что ей позвонили, якобы, из службы безопасности банка. Сообщив об утечке персональных данных, собеседник в целях сохранности сбережений рекомендовал в срочном порядке перевести деньги со вклада на «безопасный счёт».По аналогичной схеме аферистами была обманута и 69-летняя горожанка. Она пыталась закрыть вклад на 300 тысяч рублей и, по легенде, вложить деньги на вклад мужа в другом банке под более выгодный процент. Однако банковская система заблокировала операцию.Работники финансового учреждения стали выяснять у клиентки, не подверглась ли она мошенническим действиям: та нервничала и отказывалась сообщать контакты родственников. К беседе подключился специалист службы безопасности банка, который убедил пенсионерку в нецелесообразности открытия вклада в другом банке. Он также попросил для изучения телефон женщины и, увидев звонки с подозрительных номеров, понял, что горожанка попала на уловки интернет-преступников.Полковник полиции Григорий Смирнов вручил благодарственные письма сотрудникам финансовых учреждений, благодаря бдительности и неравнодушию которых были сохранены сбережения пожилых улан-удэнок.Полицейские напоминают гражданам: «безопасных счетов» не существует. Как только речь заходит о срочных финансовых операциях и «безопасном счёте», прекращайте разговор: это мошенники.Фото: МВД Бурятии