В Бурятии потушили единственный лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали один лесной пожар в Заиграевском районе. Возгорание возникло из-за перехода огня с земель иных категорий.«На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,6 га. Ущерб лесному фонду не причинен», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф.Фото: РАЛХ