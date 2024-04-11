Происшествия 11.04.2024 в 09:19
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Новых возгораний в лесах республики пока нет
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали один лесной пожар в Заиграевском районе. Возгорание возникло из-за перехода огня с земель иных категорий.
«На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,6 га. Ущерб лесному фонду не причинен», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф.
Фото: РАЛХ
«На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,6 га. Ущерб лесному фонду не причинен», - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит штраф.
Фото: РАЛХ
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