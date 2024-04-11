Мошенники добрались до аккаунта и.о.директора МУП «Водоканал»

Как сообщили в МУП «Водоканал», сегодня от имени и.о директора МУП «Водоканал» - Сергея Леонидовича Иванова зафиксирован ряд смс, которые массово рассылались сотрудникам и руководителям предприятия сегодня, ранним утром, 11 апреля.

В смс руководитель предприятия якобы предупреждал сотрудника, что ему скоро позвонит некий майор Ефимов в связи с проверкой со стороны ФСБ, и он должен обязательно выполнить все его инструкции.









Фото: Скрины смс

- Мы уже сообщили о данном инциденте в правоохранительные органы. Отметим, это мошенники, а аккаунт, с которого произошла рассылка, является поддельным.Сергей Иванов находится на своем рабочем месте. Предприятие работает в штатном режиме, - прокомментировали пресс-служба МУП «Водоканал».

Напомним, до это мошенники в Бурятии взламывали аккаунты Петра Ертанова, главного судебного пристава в республике, Олега Екимовского, первого заместителя мэра города и других известных личностей. С их аккаунтов также велась массовая рассылка жителям республики.

Фото: Номер один