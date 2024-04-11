В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» сбила девочку

Наезд на ребенка случился вечером 10 апреля на ул. Ермаковской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» сбила 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.Пострадавшего ребенка доставили в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи ей отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии