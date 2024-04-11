Происшествия 11.04.2024 в 10:38
В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» сбила девочку
ДПТ произошло на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
Наезд на ребенка случился вечером 10 апреля на ул. Ермаковской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» сбила 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи ей отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи ей отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
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