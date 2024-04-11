Происшествия 11.04.2024 в 10:48

«Укладка водопропускных труб экономически затратна»

Жителям села в Бурятии предложили подождать, когда затопившая дорогу вода уйдет сама
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Укладка водопропускных труб экономически затратна»
В Бурятии талые воды подтопили автодорогу возле села Цаган-Морин Закаменского района. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», местные власти в курсе проблемы и даже провели по этому поводу совещание с участием первого замглавы администрации района Александра Тудунова.

«В данное время затруднено движение только легковых автомобилей. Подсыпка данного участка только усложнит ситуацию. Укладка водопропускных труб экономически затратна, средств дорожного фонда недостаточно. Ориентировочно через две недели ситуация стабилизируется, лёд начнёт таять, вода уйдёт», - рассказал чиновник.


Также местные власти приняли решение об организации дежурства возле затопленного участка автомобиля УАЗ, который будет находиться там с 8 утра до 8 вечера. Расходы по организации дежурства берёт на себя администрация района.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
Теги
подтопление

Все новости

В Тарбагатайском районе почти достроили детсад на 100 мест
11.04.2024 в 17:44
Власти сообщили об отсутствии угрозы подтопления улуса Ехэ-Цаган
11.04.2024 в 17:41
Предпринимательницы Бурятии вышли в суперфинал национальной премии «Бизнес-успех»
11.04.2024 в 17:34
Имя Героя России Максима Концова присвоено отряду юнармейцев в Бурятии
11.04.2024 в 17:18
В музее истории Бурятии откроется выставка о космосе
11.04.2024 в 16:46
Жительница Бурятии умерла в результате сексуального насилия
11.04.2024 в 16:39
Студенты из Бурятии создали стартап для обнаружения хищников
11.04.2024 в 16:23
В Улан-Удэ пройдет акция по льготной стерилизации кошек
11.04.2024 в 16:01
Дети в Бурятии могут пройти реабилитацию в центре «Светлый»
11.04.2024 в 15:44
В Бурятии продлили прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года»
11.04.2024 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
Власти сообщили об отсутствии угрозы подтопления улуса Ехэ-Цаган
Улус находится на достаточном расстоянии от реки
11.04.2024 в 17:41
Жительница Бурятии умерла в результате сексуального насилия
Жуткое преступление совершил 51-летний муж женщины, житель Иволгинского района
11.04.2024 в 16:39
Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку
О судьбе 16-летней Алтаны Бадмаевой ничего не известно с 5 апреля
11.04.2024 в 14:56
В Улан-Удэ иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила женщину
Также пострадал находившийся в машине ребенок
11.04.2024 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru