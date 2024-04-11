«В данное время затруднено движение только легковых автомобилей. Подсыпка данного участка только усложнит ситуацию. Укладка водопропускных труб экономически затратна, средств дорожного фонда недостаточно. Ориентировочно через две недели ситуация стабилизируется, лёд начнёт таять, вода уйдёт», - рассказал чиновник.







В Бурятии талые воды подтопили автодорогу возле села Цаган-Морин Закаменского района. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», местные власти в курсе проблемы и даже провели по этому поводу совещание с участием первого замглавы администрации района Александра Тудунова.Также местные власти приняли решение об организации дежурства возле затопленного участка автомобиля УАЗ, который будет находиться там с 8 утра до 8 вечера. Расходы по организации дежурства берёт на себя администрация района.Фото: «Закамна-инфо.24/7»