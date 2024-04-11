В Бурятии задержали сельского воришку

Парня доставили в полицию, где он сознался в краже. Злоумышленник рассказал, что спрятал похищенный телефон и ключи на улице, а после неудачной попытки воспользоваться краденой картой в магазине сломал её.





В селе Тарбагатай произошла кража из кабинета в административной здании. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, один из сотрудников ненадолго отлучился с рабочего места и не запер дверь. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу телефона с банковской картой, а также ключей от автомобиля.В этот момент неподалеку проезжал автомобиль сотрудников вневедомственной охраны. Потерпевший остановил их и рассказал о происшествии. В краже мужчина заподозрил парня, который до пропажи вещей бесцельного ходил по коридору здания.«Посадив мужчину в служебный автомобиль, правоохранители приступили к поиску злоумышленника. Вскоре на одной из улиц они задержали подозреваемого, которого опознал потерпевший. В ходе досмотра у 24-летнего жителя соседнего села была обнаружена похищенная банковская карта. Она была сломана», - сообщили в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии