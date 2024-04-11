Жительница Улан-Удэ взяла кредит на 2,5 млн рублей ради поимки «преступников»

10 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 68-летней горожанки. Пожилая женщина перечислила аферистам 2,5 миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, мошенники действовали по распространенной сегодня схеме – сообщения в мессенджере от работодателя жертвы о проверке персонала сотрудниками ФСБ, за которым следуют обвинения лже-правоохранителей в финансировании деятельности внешнеполитического врага и требования оформления срочных займов.В случае с пожилой женщиной обвинения псевдо-сотрудников ФСБ пали на якобы, бывшего работника организации, где трудится потерпевшая. А она должна была оказать содействие в поимке преступников, которые в том числе заполучили её персональные данные и пытались оформить на её имя кредиты.Лже-стражи правопорядка предупредили 68-летнюю улан-удэнку: разговор носит конфиденциальный характер, за разглашение информации она будет привлечена к уголовной ответственности. А чтобы убедить жертву в достоверности происходящего, один из них связался с ней по видеосвязи и предъявил фейковое служебное удостоверение.За три дня общения с аферистами женщина взяла несколько кредитов, в том числе онлайн, сообщая менеджерам банков, что средства ей необходимы для ремонта и строительства дачи. При этом на вопросы работников, не поступали ли её подозрительные звонки от сотрудников правоохранительных органов, которые просили исчерпать кредитный потенциал и перечислить деньги на «безопасный счет», она отвечала отказом. В действительности же все средства горожанка направила на указанные мошенниками счета.Похищенная сумма – около 2,5 миллионов рублей – могла быть еще больше, если бы не дочь, которая, приехав, услышала разговор матери с лже-следователем.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.Как отметили в МВД Бурятии, несмотря на проводимую полицейскими профилактическую работу жители республики продолжают перечислять деньги мошенникам. Граждане теряют собственные сбережения, берут средства взаймы у знакомых и оформляют кредиты, в том числе, на родственников. Суммы, отданные аферистам из-за страха за свои накопления, излишней доверчивости, а то и просто желания лёгкого заработка, исчисляются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.Всего за три месяца этого года обманутые жители Бурятии уже перевели интернет-преступникам свыше 135 миллионов рублей, из них улан-удэнцы – более 90 миллионов рублей.Фото: «Номер один»