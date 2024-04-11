Происшествия 11.04.2024 в 14:56
Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку
О судьбе 16-летней Алтаны Бадмаевой ничего не известно с 5 апреля
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала 16-летняя жительница поселка Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Алтана Бадмаева. О её судьбе ничего не известно с 5 апреля, сообщили в телеграм-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы девочки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Одежда: чёрная куртка, чёрная кофта, чёрные джинсы, белые кроссовки.
Информацию о разыскиваемой девочке можно сообщить по тел: 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы девочки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Одежда: чёрная куртка, чёрная кофта, чёрные джинсы, белые кроссовки.
Информацию о разыскиваемой девочке можно сообщить по тел: 8-800-700-54-52 или 112.
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