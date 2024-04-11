Жителей Бурятии просят помочь найти пропавшую девочку

В Бурятии пропала 16-летняя жительница поселка Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Алтана Бадмаева. О её судьбе ничего не известно с 5 апреля, сообщили в телеграм-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».Приметы девочки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Одежда: чёрная куртка, чёрная кофта, чёрные джинсы, белые кроссовки.Информацию о разыскиваемой девочке можно сообщить по тел: 8-800-700-54-52 или 112.