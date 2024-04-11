Происшествия 11.04.2024 в 17:41
Власти сообщили об отсутствии угрозы подтопления улуса Ехэ-Цаган
Улус находится на достаточном расстоянии от реки
Текст: Андрей Константинов
В Селенгинском районе Бурятии нет угрозы подтопления улуса Ехэ-Цаган, поскольку он находится на достаточном удалении от реки, сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7». Напомним, там из-за ледового затора Селенга вышла из берегов и затопила животноводческую стоянку. Скот успели перегнать на возвышенность.
«Паводковая ситуация в районе контролируется. Идёт мониторинг обстановки в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Селенга. Население проинформировано, даны рекомендации как действовать при подтоплении», - отметил начальник районного отдела ГО и ЧС.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
«Паводковая ситуация в районе контролируется. Идёт мониторинг обстановки в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Селенга. Население проинформировано, даны рекомендации как действовать при подтоплении», - отметил начальник районного отдела ГО и ЧС.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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