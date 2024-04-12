В Улан-Удэ осудили группу наркобарыг

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, занимавшихся распространением наркотиков на территории города.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступная группа драгдилеров сформировалась в октябре 2021 года. С января по май 2022 года члены группировки закупали в Иркутске оптовые партии наркотиков, расфасовывали их в отдельные свертки, а затем распространяли через «закладки» в Улан-Удэ и районах республики. Для общения с наркопотребителями фигуранты дела использовали популярный мессенджер.Деятельность группировки продолжалась, пока её не разоблачили сотрудники полиции.Суд признал всех фигурантов дела виновными. В зависимости от роли каждого, они получили от 5,5 до 11,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.Как отметили в прокуратуре, главаря группировки судили отдельно. Ранее ему также был вынесен обвинительный приговор.Фото: «Номер один»