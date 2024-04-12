Происшествия 12.04.2024 в 09:26

В Улан-Удэ осудили группу наркобарыг

Члены группировки закупали наркотики в Иркутске и продавали их в Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили группу наркобарыг
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, занимавшихся распространением наркотиков на территории города.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступная группа драгдилеров сформировалась в октябре 2021 года. С января по май 2022 года члены группировки закупали в Иркутске оптовые партии наркотиков, расфасовывали их в отдельные свертки, а затем распространяли через «закладки» в Улан-Удэ и районах республики. Для общения с наркопотребителями фигуранты дела использовали популярный мессенджер.

Деятельность группировки продолжалась, пока её не разоблачили сотрудники полиции.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. В зависимости от роли каждого, они получили от 5,5 до 11,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

Как отметили в прокуратуре, главаря группировки судили отдельно. Ранее ему также был вынесен обвинительный приговор.

Фото: «Номер один»

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