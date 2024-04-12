Пенсионерка из Улан-Удэ попробовала себя в роли инвестора и прогорела

9 апреля в полицию Улан-Удэ обратилась 65-летняя горожанка. В поисках пассивного заработка в Интернете она столкнулась с мошенниками и потеряла около 600 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, пенсионерка регистрировалась на различных тематических сайтах, чтобы найти подходящий вариант заработка. И, как полагала, нашла: 25 марта в мессенджере ей позвонил мужчина, представившийся трейдером, и предложил свои услуги. Он обещал крупный доход от вложений на платформе их компании.Предложение горожанку заинтересовало. Она установила на телефон необходимые приложения и пополнила баланс личного кабинета. Видя, как переведенные на брокерский счет 10 тысяч рублей за сутки дали приличную прибыль, улан-удэнка для увеличения процента дохода начала переводить более крупные суммы. Сначала она перечисляла собственные накопления, затем в ход пошли средства кредитных карт.Но вывести, якобы, заработанную сумму не удалось. По словам лже-консультанта, для этого был нужен поручитель. Выступить в качестве поручителя заявительница попросила знакомую, которая в результате тоже оказалась втянутой в мошенническую схему. По указанию «специалиста» она перечислила приятельнице около 300 тысяч рублей, а та внесла их на «брокерский счет».Только по приезду дочери потерпевшей вскрылся обман. Пенсионерка поняла, что стала жертвой IT-преступников. И это при том, что она была наслышана о способах мошенничеств из СМИ.Фото: «Номер один»