В Бурятии пожарные спасли кошку с котятами

Утром 12 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании веранды жилого дома в селе Бичура. К месту вызова был направлен дежурный караул 35-й пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.«Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена веранда дома. Находившиеся внутри жилища мама с дочерью, обнаружив возгорание, успели эвакуироваться. Однако внутри остались кошка и 4 котёнка, которых огнеборцы смогли спасти», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание потушили за 13 минут. В результате выгорела веранда, дом не пострадал.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание розетки, в которую включили несколько электроприборов.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС