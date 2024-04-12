Происшествия 12.04.2024 в 15:14
В Бурятии пожарные спасли кошку с котятами
Люди успели выбежать из загоревшегося дома сами
Текст: Андрей Константинов
Утром 12 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании веранды жилого дома в селе Бичура. К месту вызова был направлен дежурный караул 35-й пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.
«Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена веранда дома. Находившиеся внутри жилища мама с дочерью, обнаружив возгорание, успели эвакуироваться. Однако внутри остались кошка и 4 котёнка, которых огнеборцы смогли спасти», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание потушили за 13 минут. В результате выгорела веранда, дом не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание розетки, в которую включили несколько электроприборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена веранда дома. Находившиеся внутри жилища мама с дочерью, обнаружив возгорание, успели эвакуироваться. Однако внутри остались кошка и 4 котёнка, которых огнеборцы смогли спасти», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание потушили за 13 минут. В результате выгорела веранда, дом не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание розетки, в которую включили несколько электроприборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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