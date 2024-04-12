Происшествия 12.04.2024 в 15:47

В Улан-Удэ чиновник за взятки превращал людей в трактористов

Деньги избавляли кандидатов от обучения и сдачи экзаменов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ чиновник за взятки превращал людей в трактористов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего инспектора Гостехнадзора. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, взятках и служебном подлоге.  

«С июня 2020 по октябрь 2022 года инспектор получил две взятки от знакомых на общую сумму 50 тыс. рублей. За незаконное денежное вознаграждение он внес заведомо ложные сведения в ряд официальных документов и незаконно выдал трем гражданам удостоверения тракториста-машиниста, позволяющее управлять самоходными машинами без фактического прохождения ими обучения и сдачи экзаменов по отдельным категориям», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.  

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Также он лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года.

Фото: «Номер один»
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