Селенга топит пригороды Улан-Удэ

«Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС», - рассказал Алексей Цыденов.











Как сообщили в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7», из-за подтопления отключены 6 электроподстанций в квартале «Зелёная поляна». Их подключат снова после спада воды.







Сегодня ночью 11 жилых домов в селе Сотниково попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей. 2 человека размещены в пункте временного размещения в Гурульбинской школе, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.По словам главы, причиной паводка стал затор льда на Селенге.В свою очередь мэр Улан-Удэ сообщил, что подтоплено 35 приусадебных участков в СНТ «Академия». На двух из них вода поднялась выше полов.«Ночью сотрудники комитета ГО, ЧС и ОБ и администрации Советского района обошли все участки, провели информирование жителей СНТ. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей. На месте продолжают дежурить спасатели», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Градоначальник заверил, что держит ситуацию на контролеФото: телеграм-канал Алексея Цыденова