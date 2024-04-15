Происшествия 15.04.2024 в 09:18
Селенга топит пригороды Улан-Удэ
Пострадали 11 домов в Сотниково и 35 участков в СНТ «Академия»
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ночью 11 жилых домов в селе Сотниково попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей. 2 человека размещены в пункте временного размещения в Гурульбинской школе, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам главы, причиной паводка стал затор льда на Селенге.
В свою очередь мэр Улан-Удэ сообщил, что подтоплено 35 приусадебных участков в СНТ «Академия». На двух из них вода поднялась выше полов.
«Ночью сотрудники комитета ГО, ЧС и ОБ и администрации Советского района обошли все участки, провели информирование жителей СНТ. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей. На месте продолжают дежурить спасатели», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Градоначальник заверил, что держит ситуацию на контроле
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
По словам главы, причиной паводка стал затор льда на Селенге.
«Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС», - рассказал Алексей Цыденов.
Как сообщили в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7», из-за подтопления отключены 6 электроподстанций в квартале «Зелёная поляна». Их подключат снова после спада воды.
В свою очередь мэр Улан-Удэ сообщил, что подтоплено 35 приусадебных участков в СНТ «Академия». На двух из них вода поднялась выше полов.
«Ночью сотрудники комитета ГО, ЧС и ОБ и администрации Советского района обошли все участки, провели информирование жителей СНТ. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей. На месте продолжают дежурить спасатели», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Градоначальник заверил, что держит ситуацию на контроле
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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