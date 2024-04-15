Происшествия 15.04.2024 в 09:26

В Тарбагатайском районе чуть не сгорел дом

Причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории 1800 кв.метров
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В Тарбагатайском районе чуть не сгорел дом

Днём, 14 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании сухой травы  в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. К месту вызова были направлены пожарные 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ в составе 2 человек и 1 единицы техники. 

- На момент прибытия пожарного подразделения было установлено, что горит сухая трава. Существовала угроза перехода огня на забор и жилые дома. Дальнейшее распространение огня удалось остановить благодаря оперативным действиям пожарных. Возгорание было потушено в течение 23 минут. В результате пожара сгорела трава на площади 1800 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, - сообщили в агентстве ГО и ЧС по Бурятии.

Жителей Бурятии еще раз предупреждают, что в особый противопожарный режим запрещается сжигать сухую траву и мусор. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 

Поджог, повлекший повреждение или уничтожение имущества, а также причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, влечёт уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.


Фото: РА ГО и ЧС

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

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