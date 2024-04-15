Происшествия 15.04.2024 в 09:40
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию строгого режима
Также у него конфисковали автомобиль
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Курумкан. Он обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, в сентябре 2023 года сельчанин вновь попался сотрудникам ГИБДД, будучи пьяным за рулем.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 2 месяца.
Автомобиль «Ниссан Цедрик», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, в сентябре 2023 года сельчанин вновь попался сотрудникам ГИБДД, будучи пьяным за рулем.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 2 месяца.
Автомобиль «Ниссан Цедрик», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Фото: «Номер один»
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