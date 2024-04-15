Происшествия 15.04.2024 в 09:40

В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию строгого режима

Также у него конфисковали автомобиль
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьющего водителя отправили в колонию строгого режима
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Курумкан. Он обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, в сентябре 2023 года сельчанин вновь попался сотрудникам ГИБДД, будучи пьяным за рулем.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 2 месяца.

Автомобиль «Ниссан Цедрик», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.

Фото: «Номер один»
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