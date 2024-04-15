Происшествия 15.04.2024 в 09:51

В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь

Не выдержав постоянного насилия, девочка сама обратилась к правоохранителям
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Улан-Удэ. Она обвиняется в истязании ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Обвиняемая проживала с несовершеннолетней дочерью в Улан-Удэ. С мая 2022 по конец декабря 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности, а также по надуманным поводам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила ребенку побои, высказывала угрозы применения насилия и оскорбляла нецензурной бранью, причиняя физические и нравственные страдания. После очередного факта применения насилия со стороны матери девочка обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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