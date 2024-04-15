В Улан-Удэ мать систематически оскорбляла и избивала маленькую дочь

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Улан-Удэ. Она обвиняется в истязании ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.«Обвиняемая проживала с несовершеннолетней дочерью в Улан-Удэ. С мая 2022 по конец декабря 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности, а также по надуманным поводам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила ребенку побои, высказывала угрозы применения насилия и оскорбляла нецензурной бранью, причиняя физические и нравственные страдания. После очередного факта применения насилия со стороны матери девочка обратилась в правоохранительные органы», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com