Из Бурятии выдворили 18 мигрантов

В Бурятии сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии региона провели совместный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Были проверены места проживания и работы иностранных граждан.

- В результате проведенных мероприятий выявлено 108 административных правонарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, предусмотренных главой 18 КоАП РФ. В числе правонарушителей – представители среднеазиатских республик и граждане России, - сообщили в МВД Бурятии.

Наибольшее количество правонарушений выявлено по ст. 18.10 КоАП РФ -34 факта осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в России.

28 протоколов составлено по ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проведена работа по выявлению адресов массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет, имеющих признаки фиктивности. Выявлен один факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

Судебными органами Бурятии принято 18 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. В отношении 16 иностранных граждан вынесены решения о неразрешении въезда на территорию России.





Фото: МВД РБ

